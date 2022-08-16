Корешков о своих словах 2013 года про «запрограммированный» хоккей: «Я не ошибся. Только это система, а не программа. Как попало сейчас никто не играет»

высказался о тенденции к упрощению игры в современном хоккее.

– Ваша цитата из интервью 2013 года: «Сейчас хоккей запрограммированный, нет творчества». Прошло девять лет. Ваши взгляды на хоккей изменились?

– Я не ошибся девять лет назад, называя хоккей запрограммированным. Посмотрите, в какой хоккей играют многие команды. Только оказалось, что это система, а не программа. Сказанные девять лет назад слова оказались правдой.

– Чем объясняете тенденцию к упрощению игры?

– Сложно найти однозначный ответ на вопрос. Можно отметить как положительные, так и отрицательные стороны. Я не осуждаю тренеров, которые выбирают системный хоккей. Сейчас все команды играют так. В большей или меньшей степени, но системно. Как попало никто не играет.

– В строгих системных командах связка братьев Корешковых смогла бы творить так же, как раньше?

– В атаке мы в СКА никому не связываем руки, не запрещаем нападающим творить. В то же время не позволяем делать глупости, как, к примеру, нелепые передачи не глядя. Нападающие в атаке должны обыгрывать, создавать, творить. Это их прямая обязанность.

– Кто из нынешних команд по стилю и рисунку игры произвел на вас самое большое впечатление?

– Финал Кубка Стэнли между и . Понравилось, как раскрывается индивидуальность каждого игрока. Современные мысли, нюансы. Интересно посмотреть и что-то почерпнуть для себя, – сказал тренер .