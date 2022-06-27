Светлов о финале Кубка Стэнли: «476 силовых приемов в 6 матчах, почти 80 за игру – феноменальные цифры. В КХЛ меньше в два-три раза»

Экс-тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о финале Кубка Стэнли-2022.

«Колорадо» выиграл финальную серию, победив в шестом матче (2:1, 4-2).

– Что в шестом матче лично вас удивило?

– Все ведущие игроки команд вышли на пик, уровень хоккея был очень высоким.

Пожалуй, сюрпризом стала надежная игра вратаря Кюмпера, хотя его называли чуть ли не слабым звеном команды. Но он сумел подняться на высочайший уровень Василевского, стал одним из гарантов победы.

– В чем проявился высокий уровень финала?

– Бросилась в глаза предельная плотность и интенсивность хоккея. С одной стороны – высокий индивидуальный уровень мастерства хоккеистов, приводивший к большому количеству комбинаций, с другой – командные скорости, с третьей – контактность игры. Ни один хоккеист, даже самый звездный, не выпадал из этого игрового конвейера, никто не играл на чистых шайбах.

Для меня главная статистика этой серии – в количестве силовых приемов, 476 – в шести матчах, в среднем почти 80 за игру. Феноменальные цифры!

– В чем здесь феномен?

– «Колорадо» и «Тампа» – отнюдь не самые силовые команды НХЛ, но, наверное, самые играющие, скоростные, техничные. Тем не менее в финале мы не увидели ни одного проката, каждую смену шел силовой прием.

В этом особенность современного хоккея НХЛ, лидеры которой взяли все лучшее и из североамериканского стиля, и из европейского. Агрессия, помноженная на мастерство и комбинационность.

– Что значат 80 силовых приемов за игру по меркам КХЛ?

– В регулярном чемпионате КХЛ в среднем за матч проводится около двух десятков силовых приемов, в розыгрыше Кубка Гагарина эти цифры немного выше. Но различия все равно в два-три раза.

При этом мы все равно улавливаем мировую тенденцию, с каждым годом силовых приемов в КХЛ становится больше, а хоккей – все более современным, – это о лучших клубах , – сказал олимпийский чемпион.