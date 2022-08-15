Джереми Руа о переходе в «Витязь»: «Одетт сказал только хорошее, и вот я приехал. Моя семья нормально отнеслась, родители рады»

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Защитник «Витязя» Джереми Руа рассказал о переходе в команду. 

– Как возник вариант с «Витязем»?

– В один из дней мне позвонил агент и сказал, что есть такое предложение и есть возможность подписать контракт с клубом из Подмосковья. Я позвонил Дэниэлю Одетту, который играл здесь до этого, и он сказал только хорошее о «Витязе». И вот я приехал.

– Разговаривал ли с Одеттом о его ситуации (игрок расторг контракт с «Витязем» под влиянием семьи и будет играть в Швейцарии – прим. Sports.ru)?

– Немного. В общем, насколько я понимаю, Дэниэль находится в крайне приватном положении, поэтому он особо не распространяется и крайне неохотно делится информацией об этом. Я уважаю эту позицию – поэтому дальше без комментариев.

– Быстро принял решение подписать контракт?

– Да, я подписал контракт достаточно быстро, максимум неделя прошла с момента предложения до того, как я поставил свою подпись.

– Как семья отнеслась к тому, что ты проведешь год в России?

– Нормально отнеслась. Они рады, что у меня есть возможность проявить себя в КХЛ и показать, на что я способен на таком высоком уровне. Особенно отец, так как мама не так пристально следит за хоккеем, а папа знает, что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире, поэтому все довольны! – сказал Руа. 

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