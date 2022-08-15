Защитник Латвии Бергманис сделал хет-трик в матче МЧМ с Чехией. Он забросил 3 шайбы подряд, включая победную

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Защитник Латвии Ралфс Бергманис сделал хет-трик в матче МЧМ с Чехией (5:2). 

20-летний капитан команды при счете 2:2 забросил три шайбы подряд, в том числе победную. 

Молодежная сборная Латвии в итоге обеспечила себе место в 1/4 финала турнира в Эдмонтоне. 

Бергманис провел минувший сезон в USHL, где играл за «Су Сити» (50 матчей в регулярном чемпионате, 4+10, «+29» по полезности и 157 минут штрафа; в плей-офф – 10 игр, 1+4, «+7» и 26 минут). 

Следующий сезон он проведет в NCAA, где будет выступать за команду университета Вермонта. 

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