Емелин о 6:1 с ЦСКА: «Такие победы придают уверенности, столько голов забили. Соперников не подначивал, не то время»

высказался о победе минского над ЦСКА (6:1) в контрольном матче.

«Хорошая победа. Было видно, что команда начала цепляться за ту систему игры, которую объясняет тренер. Стали играть более правильно, меньше ошибок допускать.

Тяжело было предположить, что будет такой счет окончательный, но мы старались, играли в свой хоккей и поэтому добились такого результата.

Такие победы придают уверенности, тем более столько голов забили. Сможем в лучшей форме подойти к сезону.

Ребята из Северной Америки легко вливаются, у нас много англоговорящих. Молодые ребята тоже. Считаю, у нас отличный коллектив.

Из ЦСКА никого не подначивал, не то время. Да и вообще это не очень хорошая вещь. Надо работать.

Чувствуется, что в Минске народ любит хоккей. Надеюсь, сможем радовать болельщиков как можно чаще в этом сезоне», – сказал защитник минчан.