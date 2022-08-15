Гримсон о Пойнте: «Он недооценен с точки зрения его важности для «Тампы»

Стю Гримсон считает, что Брэйден Пойнт является недооцененным игроком.
Нападающий «Тампы» занял 11-е место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ от NHL.com.
В 66 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний канадец набрал 58 (28+30) очков.
В плей-офф добавил еще 5 (2+3) баллов в 9 матчах. Игрок получил травму в 7-м матче серии первого раунда с «Торонто», после чего провел только 2 игры – обе в финальной серии с «Колорадо».
«Считаю, что он недооценен с точки зрения его важности для «Тампы». Это в самом деле центр высочайшего уровня.
Он очень хорош во многих аспектах игры. Оказывает большое влияние на игру команды. Делает своих партнеров лучше», – сказал бывший тафгай, сейчас являющийся аналитиком NHL Network.