Гримсон о Пойнте: «Он недооценен с точки зрения его важности для «Тампы»

считает, что является недооцененным игроком.

Нападающий «Тампы» занял 11-е место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ от NHL.com.

В 66 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний канадец набрал 58 (28+30) очков.

В плей-офф добавил еще 5 (2+3) баллов в 9 матчах. Игрок получил травму в 7-м матче серии первого раунда с «Торонто», после чего провел только 2 игры – обе в финальной серии с «Колорадо».

«Считаю, что он недооценен с точки зрения его важности для . Это в самом деле центр высочайшего уровня.

Он очень хорош во многих аспектах игры. Оказывает большое влияние на игру команды. Делает своих партнеров лучше», – сказал бывший тафгай, сейчас являющийся аналитиком NHL Network.