Овечкин не общался с Мирошниченко: «А что ему звонить? Будь он канадец или американец, то можно так знакомиться. Ваня же – русский»

высказался о том, что «Вашингтон» выбрал на драфте.

«Кэпиталс» взяли 18-летнего нападающего под 20-м номером.

– «Вашингтон» на драфте выбрал Ивана Мирошниченко. Вы с ним уже пообщались?

– Общения у нас не было. Но самое главное, чтобы парень рос, не останавливался на достигнутом.

А что ему звонить? Будь он канадец или американец, то можно так знакомиться. Ваня же – русский. Все наши ребята, которые приезжают в «Кэпиталс», прекрасно знают, что мы всегда с ними общаемся, приглашаем к себе домой, показываем им Вашингтон и нашу команду, – сказал капитан .