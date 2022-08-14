МЧМ-2022. Финляндия сыграет со Словакией, Чехия – с Латвией, США против Швеции

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Финляндия сыграет со СловакиейЧехия – с ЛатвиейСША будут противостоять Швеции.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Финляндия U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
14 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Чехия U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
15 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
15 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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