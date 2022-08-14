Тренер США о пустых трибунах на МЧМ-2022: «Похоже на турнир в пузыре. Я сразу вспомнил 2021 год»

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Тренер сборной США высказался о пустых трибунах на матчах МЧМ-2022 в Эдмонтоне. 

«Все очень похоже на турнир в пузыре. Я сразу вспомнил 2021 год. 

Впрочем, нам все равно. Мы просто играем. Мы хотим играть, хотим бороться. Ребята загорелись», – сказал Нэйт Лиман в комментарии для Sportsnet.

МЧМ-2021 тоже проходил в Эдмонтоне. Матчи проходили без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Американцы стали победителями турнира, обыграв Канаду в финале. 

По данным ИИХФ, сегодняшний матч молодежных сборных США и Австрии (7:0) посетили 702 человека. 

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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