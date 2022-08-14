Рятю о пустых трибунах на МЧМ-2022: «Нравится, что сиденья черного цвета. У нас в Финляндии распространены желтые»

Форвард финской молодежки Аату Рятю высказался о пустых трибунах на МЧМ-2022.
По данным ИИХФ, матч молодежных сборных Финляндии и Чехии (4:3 Б) в Эдмонтоне посетили 530 человек. Вместимость арены Rogers Place – 18 500 зрителей.
«Конечно, я хотел бы видеть больше болельщиков на играх. Уверен, что в матче против Канады в понедельник трибуны будут лучше заполнены.
Но это не имеет значения. Мне нравится, что сиденья черного цвета. Они не желтые, что довольно распространено у нас в Финляндии», – сказал Рятю в комментарии для Sportsnet.
МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась