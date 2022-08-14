Рятю о пустых трибунах на МЧМ-2022: «Нравится, что сиденья черного цвета. У нас в Финляндии распространены желтые»

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Форвард финской молодежки Аату Рятю высказался о пустых трибунах на МЧМ-2022. 

По данным ИИХФ, матч молодежных сборных Финляндии и Чехии (4:3 Б) в Эдмонтоне посетили 530 человек. Вместимость арены Rogers Place – 18 500 зрителей. 

«Конечно, я хотел бы видеть больше болельщиков на играх. Уверен, что в матче против Канады в понедельник трибуны будут лучше заполнены. 

Но это не имеет значения. Мне нравится, что сиденья черного цвета. Они не желтые, что довольно распространено у нас в Финляндии», – сказал Рятю в комментарии для Sportsnet. 

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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