Павел Зубов об игре «Ак Барса»: «Будет разновидность бразильской футбольной системы, наверное»

Экс-тренер считает, что клуб будет играть по бразильской системе.

«На мой взгляд, у «Ак Барса» сейчас такой мощный состав в атаке, что разрыва между лидерами и остальными нет.

Средним звеном должны стать те же Галиев, вернувшийся из «Динамо», Галимов, Воронков и Сафонов, которых в прошлом сезоне выводили на роль лидеров. Да, у них не очень получилось, но ребята вполне способны стать подмогой для звена Шипачева, тянуться за ним.

Понятно, что в команде достаточно и чекеров, но они, полагаю, будут решать свои задачи. Не удивлен, что при таком подборе игроков, уже заявил, что собирается строить игру от атаки.

Это вполне логично, поэтому, наверное, будет присутствовать разновидность бразильской футбольной системы – «Мы забьем сколько захотим, а вы – сколько сможете».

Так что дальше все зависит от тренерского штаба, сможет ли он собрать пазл из такого мощного состава и добиться результата», – сказал Зубов.

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