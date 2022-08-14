Павел Зубов об игре «Ак Барса»: «Будет разновидность бразильской футбольной системы, наверное»

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов считает, что клуб будет играть по бразильской системе.
«На мой взгляд, у «Ак Барса» сейчас такой мощный состав в атаке, что разрыва между лидерами и остальными нет.
Средним звеном должны стать те же Галиев, вернувшийся из «Динамо», Галимов, Воронков и Сафонов, которых в прошлом сезоне выводили на роль лидеров. Да, у них не очень получилось, но ребята вполне способны стать подмогой для звена Шипачева, тянуться за ним.
Понятно, что в команде достаточно и чекеров, но они, полагаю, будут решать свои задачи. Не удивлен, что при таком подборе игроков, Олег Знарок уже заявил, что собирается строить игру от атаки.
Это вполне логично, поэтому, наверное, будет присутствовать разновидность бразильской футбольной системы – «Мы забьем сколько захотим, а вы – сколько сможете».
Так что дальше все зависит от тренерского штаба, сможет ли он собрать пазл из такого мощного состава и добиться результата», – сказал Зубов.
«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев
107 очков «Ак Барса» и оверперфоманс лучшего бомбардира: чего аналитики ждут от КХЛ-2022/23