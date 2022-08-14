Овечкин об НХЛ и Олимпиаде: «Прокинули нас. Кто-то говорил, что может ехать, ИИХФ сказала: «Не позволим». И Беттмэн то же самое – все от финансов зависит»

высказался о том, что игроки НХЛ не смогли сыграть на .

– У вас остается мечта – выиграть медаль Олимпиады? Не за горами Милан в 2026 году.

– Посмотрим… Видите, как получилось в этом году. Можно сказать, нас прокинули с Олимпиадой. Но тут все зависит от ИИХФ и НХЛ. Что у них там в голове будет, то и на деле окажется.

– А как вам объявили, что игроки НХЛ не едут в Пекин?

– Мы пытались все сделать до конца. Кто-то говорил, что может ехать, несмотря на обстоятельства. Мы постоянно разговаривали с Ковальчуком, общались с ребятами, которые должны были поехать. Но ИИХФ сразу нам сказала: «Нет, мы вам не позволим сыграть на Олимпиаде».

– Не пустили вас на турнир, который они организовывали?

– Да. И то же самое сказал глава НХЛ Гэри Беттмэн. Все же зависит не от нас, а от финансов, – сказал капитан .