Овечкин о детском турнире своего имени: «Раньше он носил международный статус, но сейчас это невозможно»

выразил сожаление, что турнир его имени утратил международный статус.

Кубок Александра Овечкина – традиционный детско-юношеский хоккейный турнир, который проходит в Красногорске.

Участие в нем приняли 12 команд ведущих хоккейных академий страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Омска, Ярославля, Челябинска, Московской области и Минска.

Победителем турнира стал ЦСКА, обыгравший в финале «Спартак» (7:6).

«Традиционный турнир, уже четвертый по счету. К сожалению, во время пандемии мы его были вынуждены перенести.

Раньше он носил международный статус, но сейчас таковым сделать его невозможно.

Главное, что дети получают удовольствие и опыт, выступая на льду с легендами, которые создали свой имидж трудом и потом», – сказал капитан .