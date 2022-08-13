Алексей Бадюков: «Тянулин проявил себя как один из лидеров «Сочи». У него есть характер»

подвел итоги турнира .

– «Сочи» три матча проиграл в упорной борьбе, но в игре со сборной пропустил 6 шайб. Что случилось в том матче?

– Вспоминаю фразу из «Бриллиантовой руки»: «Черт побери!» Такие матчи иногда случаются. Да, мы проиграли команде, средний возраст игроков которой 20-21 год, там все ребята играли с огромными эмоциями. Им всем важно себя показать – не только тренерам сборной, но и тренерам своих клубов . Безусловно, это урок.

на пресс-конференции после той встречи признался, что мы попытались сыграть со сборной в открытый, академичный хоккей, но страдала реализация с нашей стороны.

На турнире, прежде всего, дали возможность, выработать игровой объем тем, кто не играл полгода и на кого выпадет основная нагрузка в сезоне. Поэтому не всех ребят на этом турнире мы посмотрели в игровом режиме, все впереди.

– Очень ярко сыграл Артур Тянулин. Он уже оправдал свое приглашение в команду?

– Он проявил себя как один из лидеров «Сочи». Мы много изучали его манеру игры, прежде чем подписать контракт.

Несмотря на небольшие габариты, он умеет вести силовую борьбу, играет без прокатов. Быстрый, маневренный нападающий, умеющий подстроиться под любую шайбу, отрабатывает в обороне. И главное, что у него есть характер, он неравнодушен к каждому эпизоду на льду, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям.