МЧМ-2022. США играют с Австрией, Канада сыграет с Чехией, Германия против Швейцарии

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

США играют с Австрией, Канада сыграет с Чехией, Германия будет противостоять Швейцарии.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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