МЧМ-2022. США играют с Австрией, Канада сыграет с Чехией, Германия против Швейцарии

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

США играют с АвстриейКанада сыграет с ЧехиейГермания будет противостоять Швейцарии.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Австрия U-20 – США U-20 0:0 (1 период)
Дата проведения
13 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
14 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Германия U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
14 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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