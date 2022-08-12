Мактавиш – 7-й игрок в истории молодежной сборной Канады с покером на МЧМ. У него 4+2 в игре со Словакией

Мэйсон Мактавиш – 7-й игрок в истории молодежной сборной Канады с покером на МЧМ.
19-летний нападающий отличился в матче группового этапа против Словакии (11:1), всего набрав 6 (4+2) очков.
3-й номер драфта НХЛ-2021 (система «Анахайма») стал 7-м игроком в истории молодежной сборной Канады с 4 шайбами в матче МЧМ.
До него преуспели Марио Лемье (1983, в 17 лет), Симон Ганье (1999), Брэйден Шенн (2011), Тэйлор Рэддиш (2017), Максим Комтуа (2019) и Коннор Бедард (2022, в 16 лет, турнир не был завершен из-за ковида).
Рекорд по голам за один турнир был установлен Маркусом Нэслундом (Швеция) в 1993 году – 13. Второе место делят Павел Буре (СССР, 1991 год) и Владимир Ружичка (ЧССР, 1983 год) – по 12.