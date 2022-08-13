Валиева о прокате на Кубке Овечкина: «Круто и волнительно, столько легенд собралось. Очень понравилось кататься»

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Камила Валиева сказала, что ей понравился показательный прокат на Кубке Овечкина. 

Кубок Александра Овечкина – традиционный детско-юношеский хоккейный турнир, который проходит в Красногорске.

Участие в нем приняли 12 команд ведущих хоккейных академий страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Омска, Ярославля, Челябинска, Московской области и Минска.

Финальный матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет сегодня. Кроме того, впервые в истории Кубка Овечкина состоится «Матч Легенд» с участием звезд отечественного хоккея разных поколений. 

«Очень круто и очень волнительно, потому что столько легенд здесь собралось. Мне очень понравилось кататься», – сообщила фигуристка. 

Спортсменка выступала с показательным номером под саундтрек к фильму «Аватар».

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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