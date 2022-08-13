Павел Зубов об «Ак Барсе»: «Во вратарскую линию легионер все же нужен – Билялов весь сезон не вытянет»

высказался о том, что в «Ак Барсе» нет ни одного легионера.

«Судя по всему, такова позиция клуба – ставка на россиян, в том числе на своих воспитанников. Но мне кажется, что во вратарскую линию легионер все же нужен, потому что Билялов весь сезон не вытянет, тем более при 68 матчах в регулярном чемпионате, а Мифтахов пока для меня лично – это кот в мешке. Голкиперы – это вообще ключевая позиция, ведь можно доминировать всю игру, но пропустить гол с первого же броска.

Возможно, дело в потолке зарплат. Возможно, в том, что клуб просто не хочет рисковать. В предыдущих сезонах перед нами стояла задача добиться наличия в составе 70% своих воспитанников, поднять их, довести до уровня , а теперь вектор развития кардинально перевернулся – сделана ставка на состоявшихся звезд.

Не буду скрывать, очень удивился, когда клубу удалось заполучить Шипачева и Войнова за 1000 рублей, а потом еще и подписать Радулова. Почему произошел такой перелом? Мне кажется, потому что руководству надоело ждать Кубок Гагарина, оно соскучилось по главному трофею лиги и решило сделать ставку здесь и сейчас — на предстоящий сезон.

Отсюда и такая мощная селекция, тем более на трансферном рынке сложилась удачная ситуация, когда за 1000 рублей отдавали звездных игроков, способных решить основную проблему команды – игру в большинстве. В наше время таких подарков судьбы не было», — сказал экс-тренер .