Мифтахов о составе «Ак Барса»: «Видишь эти фамилии – голова резко включается в работу. У таких мастеров нужно учиться»

поделился мнением о составе .

– В «Ак Барсе» собрали очень мощный состав. Это будет давить или, наоборот, в плюс, что такие партнеры рядом?

– Меня это, наоборот, заводит: сейчас приходишь в раздевалку, видишь эти фамилии. Твоя голова резко включается в работу, ты понимаешь, кто эти люди, с какими они титулами и что это огромные профессионалы.

У тебя фактически права на ошибку нет. Учиться нужно у таких мастеров, смотреть, как они подходят к своему делу, работают, тренируются.

– Меня настораживает один момент. В команде много звездных нападающих, хороших, понятно, что команда скорее будет играть от атаки. Для вратарей будет больше сложностей?

– У вратаря задача всегда одна и та же – ловить шайбу, как бы команда ни играла, от атаки или от обороны. Главное – меньше пропустить и больше забить, тогда матч выигран. Наверное, даже легче, когда у тебя больше бросков, чем когда ты знаешь, что за тебя поймают броски, – сказал вратарь.

В прошлом сезоне Мифтахов выступал за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ.