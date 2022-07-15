Генменеджер «Динамо» о Галиеве: «Зачем в команде игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Уил может закрыть несколько позиций»

Генеральный менеджер объяснил обмен Станислава Галиева в .

– Совсем недавно клуб обменял в «Ак Барс». Довольны ли вы компенсацией за нападающего?

– Что касается Станислава, то это хороший форвард высокого уровня, но, учитывая, как строится наша команда сейчас, более полезен.

Мы очень довольны сделкой. Получили более системного игрока, который к тому же может сыграть как в центре, так и с фланга.

Уил может закрыть нам несколько позиций и в большинстве. В Казани при розыгрыше лишнего он иногда использовался перед воротами, были случаи, когда его ставили на синюю линию.

– А вы вообще удивлены тем, что Галиев так активно хотел покинуть клуб?

– Его желание ускорило работу по обмену. Конечно, можно было бы напомнить Станиславу, что у него действующий контракт, который нужно выполнять.

Но если игрок не хочет находиться в команде, то нет смысла за него держаться. Галиев говорил мне, главному тренеру Алексею Кудашову, что хотел уйти.

– Но почему? Может быть, Станислав непременно хотел бы играть в одном клубе с Вадимом Шипачевым?

– Были еще причины, о которых не хочется говорить. Да, мы могли пойти на принцип, но не посчитали нужным так поступать. Зачем в команде игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Он высокооплачиваемый хоккеист, такие ребята не должны отбывать номер.

Но вся история в прошлом. Мы получили Уила, который, наоборот, настроен позитивно. Он горит желанием приехать, хорошо себя проявить.

Да и прошлый сезон Джордан провел на очень высоком уровне, несмотря на то что ему пришлось адаптироваться в незнакомом турнире. Сейчас же легионер прекрасно понимает, куда едет. Очень надеемся, что форвард будет выглядеть еще лучше, – сказал .