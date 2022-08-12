Шведский «Брюнэс» близок к подписанию Лео Комарова и вернет Юхана Ларссона, завершавшего сезон в «Вашингтоне» (Expressen)

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Шведский «Брюнэс» близок к подписанию Лео Комарова и вернет Юхана Ларссона.

Клуб близок к соглашению с двумя нападающими. 

35-летний Комаров в минувшем сезоне выиграл Олимпиаду-2022 со сборной Финляндии (1 шайба в 6 матчах). 

Также он выступал за СКА – 18 матчей и 6 (4+2) очков в регулярном чемпионате, 16 игр и 3 (1+2) балла в Кубке Гагарина. 

30-летний Ларссон ранее уже выступал за «Брюнэс». Последние 10 сезонов он провел в Северной Америке.

В минувшем выступал за «Аризону» и «Вашингтон» – 43 матча и 21 (7+14) очко в регулярном чемпионате, 6 игр и 2 (0+2) балла в Кубке Стэнли. 

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