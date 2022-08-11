ЦСКА подписал контракт с 19-летним форвардом Гайдамаком на три сезона

и нападающий Всеволод Гайдамак заключили контракт.

Соглашение армейцев с 19-летним форвардом рассчитано на три сезона.

Права на Гайдамака были получены московским клубом в октябре 2021 года в рамках обмена с «Авангардом».

Всеволод провел прошлый сезон в Северной Америке, выступая за «Оттаву» в юниорской лиге Онтарио В 64 матчах он набрал 34 (16+18) очков.

До этого хоккеист провел сезон в МХЛ за «Омских Ястребов», набрав 8 (5+3) очков в 26 матчах.

Гайдамак неоднократно играл за сборную России по своему возрасту. В 2019 году он стал победителем Мирового Кубка вызова, а в 2021-м завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира.