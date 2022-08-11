Ярош о драках в матче с «Сочи»: «Первая закончилась относительно удачно, после второй судьи отправили меня в раздевалку. Толком и не поиграл в хоккей»

Защитник Кристиан Ярош высказался о драках в матче с на .

– Вы выходите на свой первый матч за «Авангард», а через несколько секунд начинается драка «стенка на стенку» против «Сочи». Наверное, это был шок?

– Да, я слегка опешил, потому что в моей карьере ничего подобного не было. Кругом все закрутилось, болельщики начали кричать с трибун. Пришлось ориентироваться уже на ходу.

Первая драка завершилась относительно удачно. Самое важное было просто устоять на коньках. Ну а второй поединок прошел уже на автомате, после чего судьи отправили меня в раздевалку. Смешно, конечно, сейчас вспоминать. Я толком и не поиграл в хоккей.

– К врачам не обращались после этих драк?

– Нет, там было по мелочи. Царапины на правом кулаке, потому что я попал по шлему. Быстро заживает.

В раздевалке ребята подходили, хвалили за то, что вступился за команду. Атмосфера в раздевалке была легкой. Нас эти драки лишь подзадорили, ну и на результате они не сказались. «Авангард» ведь уверенно победил.

– Откуда у вас приличные боксерские навыки?

– Летом во время подготовки к сезону я занимаюсь в боксерском зале. Один из моих друзей – хороший тренер. Когда играл в Америке, общался с ребятами покрепче. Они показывали приемы, как правильно бить, как уходить от захватов. Мне это интересно, но специально драк я искать точно не буду. Моя задача – выполнять установки тренерского штаба, помогать команде побеждать, – сказал Ярош.