Кристиан Ярош о курортах: «Сочи, Флорида, Марбелья – примерно одинаковый уровень»

Кристиан Ярош поделился впечатлениями от Сочи.

– Вы приехали на турнир в российскую курортную столицу. В Сочи сложно настроить себя на работу?

– Первые два дня я привыкал к климату. Здесь влажно и душно. Но у меня есть похожий опыт, я один сезон играл в Калифорнии. Потому нормально адаптировался.

У нас был отличный отель с бассейном и восстановительным комплексом. Прогулки по Сочи тоже позволяли быстро освежать эмоции. Мне очень понравился .

– Можете сравнить этот город с признанными курортами мира?

– Да, что Флорида, что испанская Марбелья, что Сочи. Это примерно одинаковый уровень. Хорошие пляжи, красивые гостиницы и рестораны. Сейчас в России меня все полностью устраивает, – сказал защитник .