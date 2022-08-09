Плющев об МЧМ-2022: «Отсутствие России скажется на напряжении и интриге. Но особенной трагедии там от этого не будет»

считает, что отсутствие сборной России скажется на интриге МЧМ-2022.

«Насколько МЧМ потеряет в зрелищности без нашей сборной, я сказать не могу, потому что мы не будем видеть, как заполняются трибуны.

Наверно, интерес все равно будет, это же съезд в Канаде всех молодых хоккеистов, которые на сегодняшний день уже являются будущим всех хоккейных федераций, которые буду участвовать в этом чемпионате мира.

Наше отсутствие, конечно, скажется на напряжении и интриге чемпионата. Это естественно, так как мы пока все еще находимся в элите мирового хоккея. Но особенной там трагедии от этого не будет.

Фавориты? Североамериканцы, канадцы, шведы, финны, – эта четверка будет выяснять между собой однозначно. Остальные ребя по молодости лет все же отстают по уровню и классу», – сказал бывший тренер сборной России.