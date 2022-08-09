Сушинский об МЧМ-2022: «Излюбленного противостояния России и Канады не будет. Я до этого не смотрел, а сейчас тем более»

Максим Сушинский поделился мыслями об МЧМ-2022.

Сборная России была отстранена от турнира, который пройдет в Канаде с 9 по 20 августа.

«Смысл мне смотреть МЧМ? Я до этого не смотрел, а сейчас тем более.

Но, конечно, этот чемпионат потеряет зрелищность. Не будет излюбленного противостояния России и Канады. От нашего отсутствия там потеряет сам хоккей, зрители, простые люди, которые хотели посмотреть на сильный хоккей.

Хотелось бы, чтобы быстрее можно было вернуться к нормальной жизни. Я сейчас нахожусь в Европе, к нам нормально относятся, и все все понимают», – сказал бывший игрок сборной России.