Претензии против владельца «Эдмонтона» Каца отозваны. Его обвиняли в сексуальных отношениях с 17-летней балериной

Обвинения против владельца «Эдмонтона» были отозваны.

Миллиардера обвиняли в сексуальных отношениях с балериной Сейдж Хамфрис. Утверждалось, что Кац заплатил 17-летней девушке 75 тысяч долларов в обмен на сексуальные услуги.

Претензии были отозваны, поскольку она не была несовершеннолетней во время предполагаемого общения с ним.

В водительских правах Сейдж Хамфрис указана дата рождения 3 октября 1997 года. На данный момент ей 24 года. Это означает, что ей было 18 лет во время ее предполагаемого взаимодействия с Кацем, которому сейчас 61 год.

Напомним, обвинения были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, поданный 7 начинающими балеринами в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон. Баттоны подали встречный иск, где утверждалось, что Хамфрис три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, включая Каца.

Адвокат Баттонов Марк Рандацца подал ходатайство об исключении из встречного иска о сексуальном насилии всех ссылок на то, что Хамфрис была «несовершеннолетней» или «17-летней».

Рандацца также подал «уведомление о добровольном прекращении» претензий к Кацу.

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