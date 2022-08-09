Претензии против владельца «Эдмонтона» Каца отозваны. Его обвиняли в сексуальных отношениях с 17-летней балериной

Обвинения против владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца были отозваны.
Миллиардера обвиняли в сексуальных отношениях с балериной Сейдж Хамфрис. Утверждалось, что Кац заплатил 17-летней девушке 75 тысяч долларов в обмен на сексуальные услуги.
Претензии были отозваны, поскольку она не была несовершеннолетней во время предполагаемого общения с ним.
В водительских правах Сейдж Хамфрис указана дата рождения 3 октября 1997 года. На данный момент ей 24 года. Это означает, что ей было 18 лет во время ее предполагаемого взаимодействия с Кацем, которому сейчас 61 год.
Напомним, обвинения были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, поданный 7 начинающими балеринами в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон. Баттоны подали встречный иск, где утверждалось, что Хамфрис три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, включая Каца.
Адвокат Баттонов Марк Рандацца подал ходатайство об исключении из встречного иска о сексуальном насилии всех ссылок на то, что Хамфрис была «несовершеннолетней» или «17-летней».
Рандацца также подал «уведомление о добровольном прекращении» претензий к Кацу.
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