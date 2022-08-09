Кожевников о Ковальчуке: «Илюха пригодится любой команде. Свои 20 голов точно забьет, дальше – как пойдет»

уверен, что возобновит игровую карьеру.

В сезоне-2020/21 форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

Прошлый сезон 39-летний игрок пропустил. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я думаю, у него все получится. Он в форме, постоянно занимается, играет в хоккей. С его харизмой и желанием проблем не будет. Информация о том, что Ковальчук вернется, ходит давно. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас рынок не такой большой.

Илюха пригодится любой команде. Он и как дядька, и как лидер на льду может себя проявить. С игровыми качествами у него порядок. Что касается результативности, свои голы он забьет всегда. Сколько? 20 точно забьет, а дальше – как пойдет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Каблуков о Ковальчуке и продолжении карьеры: «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его»