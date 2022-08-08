Канарейкин о селекции «Авангарда»: «Ищут 5-го легионера – вратаря или атакующего защитника»

оценил селекцию в межсезонье.

«Я вижу, что комплектование у «Авангарда» еще не закончено, команды с такими амбициями, большими задачами всегда стараются усиливаться вплоть до дедлайна. Уверен, омичи ищут пятого легионера, работают в этом направлении.

Другой вопрос, на какую позицию – вратаря или атакующего защитника, чтобы встроить его в розыгрыш большинства. Мне кажется, клуб не будет спешить с этим вопросом. Сначала надо понять, куда легионер больше нужен. Ведь никто же не мешает в большинстве попробовать наиграть на роль дирижера на синей линии кого-то из тех, кто уже есть в составе.

Классные исполнители для реализации лишнего у «Авангарда» есть – Найт, Буше, Ткачев, Грицюк, никуда не делся и Курьянов, который отвечает за эту работу в тренерском штабе. Единственное, я бы поспорил, что на роль дирижера нужен защитник непосредственно с правым хватом, как все рассуждают в прессе.

Вспомните, как у меня в «Атланте» Мозякину и Лещеву вполне успешно помогал защитник Быков, у которого левый хват. Надо просто грамотно расставить исполнителей, и времени, чтобы сделать это, у омичей еще предостаточно – и предсезонка, и начало чемпионата», — сказал экс-тренер клубов .