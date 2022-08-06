Тамбиев о 3:1 с Россией U25: «Игроки «Адмирала» 20 шайб поймали на себя – такое самопожертвование мне очень понравилось»

Главный тренер высказался об игре со сборной России U25 (3:1).

«Тяжелый, трудный матч. Сборная доставила сегодня очень много проблем. Интересные ребята в атаке, креативные, техническая оснащенность на высоком уровне.

Выиграли за счет хорошей самоотдачи, блокированных бросков. 20 шайб поймали на себя. Такое самопожертвование мне очень понравилось.

Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить. Победа очень сложная. Отмечу вратаря нашего – Хомченко. Отличный матч провел», – заявил Тамбиев.