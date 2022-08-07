Хедман и Палат стали совладельцами английского футбольного клуба «Плимут»

и стали совладельцами английского футбольного клуба.

Инвестиционная компания Argyle Green вложила 4 миллиона фунтов стерлингов в «Плимут» в обмен на 20% акций клуба.

Команда выступает в третьем дивизионе Англии.

Хедман и Палат входят в состав инвестиционной группы Argyle Green.

«Я был футбольным фанатом всю свою жизнь, и я очень рад присоединиться к «Плимуту» в качестве инвестора и болельщика.

То, что строят в «Плимуте», замечательно и напоминает мне о том, что мы построили в Тампе с «Лайтнинг». Это сбывшаяся мечта – стать частью двух организаций, которые нацелены на достижение успеха на самом высоком уровне и поддержание этого успеха долгие годы», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман.