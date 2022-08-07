Хоккеистки ЖХЛ смогут стать неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27

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Хоккеистки ЖХЛ смогут становиться неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27.

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенты Женской хоккейной лиги. 

«Лига понизила возраст приобретения статуса НСА, чтобы повысить привлекательность женского хоккея для девушек и стимулировать возвращение в хоккей игроков, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении. 

Отметим, что в КХЛ возраст приобретения статуса неограниченно свободного агента составляет 29 или 28 (если хоккеист сыграл в лиге 250 матчей) лет. 

«Понижение возраста НСА очень важно для развития женского хоккея, это верное стратегическое решение лиги в первую очередь для будущих поколений хоккеисток.

Я знаю многих игроков, которые по разным причинам рано завершали профессиональную карьеру и имели меньше возможностей перезапустить её. 27 лет – это серьезный возраст для женского хоккея, большинство лидеров сборной младше.

Также понижение возраста откроет больше возможностей для возвращения в спорт хоккеисток после рождения ребенка», – сказала защитник «Торпедо» Ангелина Гончаренко.

 

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