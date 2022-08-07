Хоккеистки ЖХЛ смогут стать неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27

Хоккеистки ЖХЛ смогут становиться неограниченно свободными агентами в 25 лет вместо 27.

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенты Женской хоккейной лиги.

«Лига понизила возраст приобретения статуса НСА, чтобы повысить привлекательность женского хоккея для девушек и стимулировать возвращение в хоккей игроков, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.

Отметим, что в возраст приобретения статуса неограниченно свободного агента составляет 29 или 28 (если хоккеист сыграл в лиге 250 матчей) лет.

«Понижение возраста НСА очень важно для развития женского хоккея, это верное стратегическое решение лиги в первую очередь для будущих поколений хоккеисток.

Я знаю многих игроков, которые по разным причинам рано завершали профессиональную карьеру и имели меньше возможностей перезапустить её. 27 лет – это серьезный возраст для женского хоккея, большинство лидеров сборной младше.

Также понижение возраста откроет больше возможностей для возвращения в спорт хоккеисток после рождения ребенка», – сказала защитник «Торпедо» Ангелина Гончаренко.