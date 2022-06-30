Пругова об откровенных фотосессиях: «Хотела показать, что женский хоккей не портит фигуру, развеять миф, что девушки мужеподобные»

Хоккеистка Анна Пругова объяснила, почему согласилась участвовать в откровенных фотосессиях

«Женский хоккей – это достаточно молодой вид спорта, который находится в тени мужского хоккея сейчас.

Все эти фотосессии, которые проводились и на которые я согласилась, были сделаны для того, чтобы развеять миф о том, что девушки, играющие в хоккей, такие же брутальные, мужеподобные, как и парни.

Хотели показать, что женский хоккей и вообще любой вид спорта не портит фигуру. Если знать правильную подготовку, то спорт наоборот закаляет.

Каждый смотрит на эти фотосессии по-своему. Кто-то видит в этом соблазн, а кто-то говорит: «Здорово, такие хрупкие девчонки выходят на лед, надевают форму и показывают высокие результаты, у них есть характер».

Мне кажется, каждая спортсменка, которая соглашается на такого вида фотосессии, стремится привлечь внимание к своему виду спорта.

Чтобы люди понимали, что спорт – это также изящное тело», – сказала вратарь женской сборной России.

«Овечкин сказал: «Ты чего? Я тебе руку оторву». Анна Пругова – о броске капитана «Вашингтона», неудаче в плей-офф ЖХЛ и дебюте в роли комментатора