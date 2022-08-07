«Эдмонтон» продлил форварда Тайлера Бенсона на год. Контракт двусторонний

продлил форварда Тайлера Бенсона на год.

Новое соглашение с 24-летним игроком является двусторонним. Зарплата в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 275 тысяч.

Гарантированный минимум за сезон – 350 тысяч (по условиям прошлого контракта он составлял 150 тысяч).

Бенсон был выбран «Ойлерс» на драфте НХЛ-2016 под общим 32-м номером.

В минувшем сезоне он забросил свою первую шайбу в НХЛ. Всего сыграл за «Ойлерс» 29 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

В 18 матчах за в его активе 12 (4+8) баллов.