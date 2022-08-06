Знарок о 6:1 с «Нефтяником»: «Ак Барс» пока тяжелый. В целом вроде бы неплохо, но есть нюансы»

Главный тренер высказался о победе над (6:1).

– Пока трудно делать какие-то выводы, провели первый матч. Пока тяжелые мы еще, нагрузочный период еще идет. В целом вроде бы неплохо, но есть нюансы, которые нужно подтягивать.

– «Ак Барс» никогда так крупно не обыгрывал «Нефтяник» в таких товарищеских матчах. За что так сегодня?

– Пришел новый тренер, новый состав у нас, ребята хотят показать себя. Я бы не сказал, что был какой-то такой настрой.

– Драка даже была в концовке матча.

– Это хоккей. Я не знаю, какие там отношения между ними.

– Установки сыграть по-дружески не было?

– А что вы имеете в виду? Вничью сыграть? Не понимаю, для чего это нужно. И «Нефтянику», и нам нужно готовиться к сезону. Такие игры можно провести в середине сезона: еще раз приехать на буровую, сыграть для зрителей 10:10. В качестве новогоднего шоу, может быть.

– В какой форме находится Хованов, который только недавно присоединился к команде?

– Пока ни в какой. Он только приехал, не проходил с нами сборы. Мы ему даем возможность проявить себя, а как дальше будет – от него зависит.

– Кагарлицкий и Шипачев в третьем периоде в меньшинстве выходили. Они и по ходу сезона будут играть?

– Они и в первом периоде играли в меньшинстве. По ходу сезона тоже будут играть, а почему нет? Нагрузка? У нас все четыре звена играют в меньшинстве. В плане ротации у нас очень хорошая ситуация, – подчеркнул Знарок.