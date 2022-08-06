Знарок о 6:1 с «Нефтяником»: «Ак Барс» пока тяжелый. В целом вроде бы неплохо, но есть нюансы»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск контрольные матчи Дмитрий Кагарлицкий Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Александр Хованов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался о победе над «Нефтяником» (6:1).

– Пока трудно делать какие-то выводы, провели первый матч. Пока тяжелые мы еще, нагрузочный период еще идет. В целом вроде бы неплохо, но есть нюансы, которые нужно подтягивать.

– «Ак Барс» никогда так крупно не обыгрывал «Нефтяник» в таких товарищеских матчах. За что так сегодня?

– Пришел новый тренер, новый состав у нас, ребята хотят показать себя. Я бы не сказал, что был какой-то такой настрой.

– Драка даже была в концовке матча.

– Это хоккей. Я не знаю, какие там отношения между ними.

– Установки сыграть по-дружески не было?

– А что вы имеете в виду? Вничью сыграть? Не понимаю, для чего это нужно. И «Нефтянику», и нам нужно готовиться к сезону. Такие игры можно провести в середине сезона: еще раз приехать на буровую, сыграть для зрителей 10:10. В качестве новогоднего шоу, может быть.

– В какой форме находится Хованов, который только недавно присоединился к команде?

– Пока ни в какой. Он только приехал, не проходил с нами сборы. Мы ему даем возможность проявить себя, а как дальше будет – от него зависит.

– Кагарлицкий и Шипачев в третьем периоде в меньшинстве выходили. Они и по ходу сезона будут играть?

– Они и в первом периоде играли в меньшинстве. По ходу сезона тоже будут играть, а почему нет? Нагрузка? У нас все четыре звена играют в меньшинстве. В плане ротации у нас очень хорошая ситуация, – подчеркнул Знарок.

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