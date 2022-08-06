Клюн завершил карьеру и стал тренером «Торонто» по развитию. Форвард набрал 1607 минут штрафа в АХЛ и боролся с алкоголизмом

Форвард Ричард Клюн завершил карьеру и стал тренером «Торонто» по развитию игроков.
35-летний форвард провел последние 7 сезонов в системе «Лифс». В основном он выступал за «Марлис» в АХЛ, был капитаном команды и выиграл с клубом Кубок Колдера в 2018 году.
Всего в НХЛ у него 139 матчей и 22 (7+15) очка за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Торонто» при 327 минутах штрафа.
В АХЛ – 593 матча и 151 (57+94) балл при 1607 минутах штрафа.
В ходе карьеры Клюн боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.