Генменеджер «Каролины» о продлении Нечаса: «Общаемся почти каждый день и приближаемся к сделке»

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Генменеджер «Каролины» уверен в скором подписании контракта с Мартином Нечасом

23-летний чешский нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка. 

При этом он не имеет права на арбитраж. 

В минувшем сезоне Нечас набрал 40 (14+26) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф добавил 5 (0+5) баллов. 

Всего в НХЛ у него 203 матча и 119 (45+74) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 14 (3+11) баллов. 

«Мы общаемся почти каждый день и приближаемся к сделке. Я могу говорить только за себя, но все будет», – сказал Дон Уодделл

По данным CapFriendly, у «Харрикейнс» осталось около 1,9 млн долларов свободного места в платежной ведомости. 

 

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