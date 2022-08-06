Генменеджер «Каролины» о продлении Нечаса: «Общаемся почти каждый день и приближаемся к сделке»

Генменеджер «Каролины» уверен в скором подписании контракта с .

23-летний чешский нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка.

При этом он не имеет права на арбитраж.

В минувшем сезоне Нечас набрал 40 (14+26) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф добавил 5 (0+5) баллов.

Всего в у него 203 матча и 119 (45+74) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 14 (3+11) баллов.

«Мы общаемся почти каждый день и приближаемся к сделке. Я могу говорить только за себя, но все будет», – сказал .

По данным CapFriendly, у «Харрикейнс» осталось около 1,9 млн долларов свободного места в платежной ведомости.