Знарок о посещении буровой установки: «Начинаешь понимать, каким трудом это дается. Бурильщики – достойный народ, любят хоккей»

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Олег Знарок высказался после посещения буровой установки в Альметьевске. 

«Честно говоря, в первый раз в жизни в подобных местах. Очень понравилось, много нового узнал, какой это тяжелый труд.

Что из увиденного больше всего запомнилось? Я раньше смотрел фильм «Сибириада», но это же совсем другое. Там было интересно, а тут тем более.

Очень интересно на самом деле, особенно когда в первый раз, очень интересно. После посещения подобных мест начинаешь понимать, каким это трудом дается.

Встретились с бурильщиками, сразу видно, хороший, достойный, работящий народ. Любят хоккей, уважают хоккей, живут хоккеем», – сказал главный тренер «Ак Барса».

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