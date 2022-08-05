Пачиоретти о «Вегасе»: «Там не было давления со стороны тренеров или руководства. Не хочу сказать, что клуб деревенский, но никакой ответственности»

Макс Пачиоретти рассказал, что в «Вегасе» на игроков не оказывается никакого давления.
Форвард отыграл в команде 4 сезона после обмена из «Монреаля». В это межсезонье «Голден Найтс» обменяли его в «Каролину».
В минувшем сезоне клуб впервые за время своего пребывания в НХЛ не вышел в плей-офф.
«Много думал об этом в последнее время. Когда попал в «Вегас», то было странно, что там не было никакой ответственности.
Я говорю не о команде, а о том, что вообще не было давления со стороны тренеров или руководства.
В конце сезона речь не заходила об ответственности за результат. В Монреале при таком плохом сезоне весь город бы пылал. А в Вегасе солнышко светит, мы моем машины, покупаем натуральные продукты и собираемся играть в гольф.
Я не хочу сказать, что клуб деревенский, но никто не стремился ни на кого возлагать ответственность», – сказал Пачиоретти.