Пачиоретти о «Вегасе»: «Там не было давления со стороны тренеров или руководства. Не хочу сказать, что клуб деревенский, но никакой ответственности»

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Макс Пачиоретти рассказал, что в «Вегасе» на игроков не оказывается никакого давления. 

Форвард отыграл в команде 4 сезона после обмена из «Монреаля». В это межсезонье «Голден Найтс» обменяли его в «Каролину». 

В минувшем сезоне клуб впервые за время своего пребывания в НХЛ не вышел в плей-офф. 

«Много думал об этом в последнее время. Когда попал в «Вегас», то было странно, что там не было никакой ответственности.

Я говорю не о команде, а о том, что вообще не было давления со стороны тренеров или руководства. 

В конце сезона речь не заходила об ответственности за результат. В Монреале при таком плохом сезоне весь город бы пылал. А в Вегасе солнышко светит, мы моем машины, покупаем натуральные продукты и собираемся играть в гольф. 

Я не хочу сказать, что клуб деревенский, но никто не стремился ни на кого возлагать ответственность», – сказал Пачиоретти. 

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