Плющев о хите против Мичкова: «Емелин ранее отмечался вспышками. Не знаю, почему он выбрал Матвея как жертву»

прокомментировал силовой прием против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча между сборной России U25 и минским (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Есть джентльменские соглашения, что на предсезонных турнирах команды играют аккуратно и стараются не наносить травмы соперникам. Тренер всегда напоминает об этом, это все-таки не финал чемпионата мира или Кубка Гагарина.

Емелин ранее отмечался некоторыми вспышками, но его тоже серьезно остужали. Не знаю, почему он выбрал Мичкова, самого молодого как свою жертву», – сказал бывший главный тренер сборной России.