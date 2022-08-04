Плющев о хите против Мичкова: «Емелин ранее отмечался вспышками. Не знаю, почему он выбрал Матвея как жертву»

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Владимир Плющев прокомментировал силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Есть джентльменские соглашения, что на предсезонных турнирах команды играют аккуратно и стараются не наносить травмы соперникам. Тренер всегда напоминает об этом, это все-таки не финал чемпионата мира или Кубка Гагарина.

Емелин ранее отмечался некоторыми вспышками, но его тоже серьезно остужали. Не знаю, почему он выбрал Мичкова, самого молодого как свою жертву», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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