Вудкрофт о хите против Мичкова: «Чистый силовой прием. У Емелина не было желания сыграть грязно»

считает, что Алексей Емелин чисто сыграл против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита Емелина. Капитана сборной увезли на МРТ.

– Ключевой момент матча – силовой прием на Матвее Мичкове. Это тренерская установка – играли жестко, или выбор Алексея в конкретном эпизоде?

– Посмотрите на состав сборной России. В нем собраны мастеровитые игроки. Они любят прорываться в центральную зону и рисовать красивые комбинации. В разговоре перед игрой мы решили, что хотим противодействовать этому и играть жестче против хоккеистов, которые стараются ворваться в середину.

Алексей Емелин – опытный игрок. На мой взгляд, он провел чистый силовой прием. Как тренеру, мне бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал в такой ситуации. Желаю Матвею скорейшего выздоровления.

Обратите внимание, что это стиль игры Алексея на протяжении всей карьеры. Он опытный игрок. Алексей не только действовал жестко в том эпизоде, но и передал посыл другой команде, что вам будет сложно забираться в центр.

– Владимир Филатов сказал, что силовой прием Емелина – неправильный способ для воспитания молодежи. Можно ли было избежать столкновения? Матвей отправился на обследование.

– Я не пересматривал эпизод после игры. Возможно, тренер сборной России просмотрел момент и сформировал свое мнение.

В любом случае, я уверен, что у Емелина не было желания сыграть грязно. Алексей – профессионал. Это его стиль игры. Он не желал Мичкову ничего плохого, – сказал тренер минского .