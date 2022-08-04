Филатов о хите Емелина против Мичкова: «Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи»

Главный тренер сборной России U25 не оценил силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.
Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.
«Матвей уехал на обследование. Опытный хоккеист в составе «Динамо» сделал свое дело. К сожалению. Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено.
Можно было избежать этого приема на таком турнире. Я не видел Матвея после этого эпизода, у меня была игра, про его здоровье не могу сказать», – сказал Филатов.