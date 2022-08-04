Филатов о хите Емелина против Мичкова: «Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи»

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Главный тренер сборной России U25 не оценил силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Матвей уехал на обследование. Опытный хоккеист в составе «Динамо» сделал свое дело. К сожалению. Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено.

Можно было избежать этого приема на таком турнире. Я не видел Матвея после этого эпизода, у меня была игра, про его здоровье не могу сказать», – сказал Филатов.

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