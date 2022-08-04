Филатов о хите Емелина против Мичкова: «Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи»

Главный тренер сборной России U25 не оценил силовой прием против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Матвей уехал на обследование. Опытный хоккеист в составе сделал свое дело. К сожалению. Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено.

Можно было избежать этого приема на таком турнире. Я не видел Матвея после этого эпизода, у меня была игра, про его здоровье не могу сказать», – сказал Филатов.