Василевский награжден орденом Салавата Юлаева за высокие заслуги и служение хоккею

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом Салавата Юлаева.

Вратарь был награжден за высокие заслуги и служение хоккею, а его отец – также Андрей Василевский, работающий тренером вратарей спортивной школы НКО ХК , – за заслуги перед республикой.

«Андрей Андреевич – обладатель кубка Стэнли в 2020-2021 годах. Но для нас важно, может быть, другое. Он воспитанник нашей хоккейной школы «Салават Юлаев». Тренировался под руководством своего отца, заслуженного мастера спорта СССР Василевского Андрея Леонидовича. Когда приезжал с кубком, столько детей тянулось.

Я уверен, что, глядя на таких действительно легендарных выдающихся спортсменов, наши дети идут в спортивный зал. Наша главная задача – еще строить их», – сказал Хабиров.