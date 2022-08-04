Третьяк о капитанстве Мичкова в России U25: «Аванс для молодого игрока. Для него это очень почетно»

Президент ФХР высказался о назначении 17-летнего капитаном сборной России U25.

«Дай бог, капитана так просто не дают, значит, он пользуется уважением в команде. Это аванс для молодого игрока, для него это очень почетно.

Очень хорошо, что команда играет здесь [на Sochi Hockey Open]: молодых звездочек много, и чтобы они открылись, им нужен опыт. В КХЛ они получают по пять минут за матч, а опыт, который они получают здесь, очень важен.

Я надеюсь, что ребята почувствуют, на каком уровне они поиграют. Надо, чтобы эта команда сохранялась как можно дольше, и неважно, будем ли дальше играть на международных соревнованиях или нет, но я надеюсь, что будем.

Перспектива большая, так как чем больше сборных, которых мы можем прогнать через сито таких матчей, тем лучше», – сказал .