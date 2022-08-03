Крэйг Вудкрофт: «Жердев хорошо проявил себя на сборах, но мы посчитали, что надо давать шанс своей молодежи»

рассказал, почему с не был подписан полноценный контракт.

«Нам поступило предложение подписать Жердева, мы решили – почему нет? Он тренировался все лето, очень хотел получить возможность вернуться в .

Мы ничего не потеряли, пригласив его на просмотр. Он выкладывался на тренировках, показывал хороший пример другим игрокам.

Нам надо развивать молодых белорусских игроков. Хотя Жердев хорошо проявил себя на сборах, мы посчитали, что надо давать шанс своей молодежи», – сказал главный тренер минского .