Перрон об уходе из «Сент-Луиса»: «Я все еще в небольшом шоке. Был уверен, что мы легко договоримся»

все еще шокирован тем, что ему не удалось договориться с .

В день открытия рынка свободных агентов 34-летний нападающий подписался с (2 года, кэпхит 4,75 млн долларов).

Перрон не впервые сменил команду, но впервые в своей карьере подписал контракт не с «Блюз» (ранее он уходил из клуба по обмену и через драфт расширения).

«Я все еще в небольшом шоке, что это не сработало. Одно дело, если ты видишь, что упала результативность и все в таком духе. Тогда можно подумать: «В этом что-то есть» (Перрон в прошлом сезоне забросил 27 шайб – второй результат в карьере – прим. Sports.ru).

Сейчас мне все еще больно. Надо, чтобы все улеглось. Просто я был уверен, что мы легко договоримся о продлении контракта. Я не собирался сходить с ума. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись с уважением.

После стольких лет выступлений, лояльности по отношению к клубу, победы в Кубке Стэнли... Если ты нужен, то всегда есть возможность что-то сделать, найти решение.

Я не оправдываюсь. Эта ситуация действительно причиняет мне боль. Я не говорю, что это правильное или неправильное решение с точки зрения команды. Но я чувствовал, что заслужил возможность остаться», – сказал Перрон.