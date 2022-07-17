4-летний контракт Михеева с «Ванкувером» – в списке лучших сделок второго плана на рынке НХЛ (Sportsnet)

Контракт Ильи Михеева с «Ванкувером» вошел в топ-6 сделок второго плана на рынке .

Sportsnet составил список лучших сделок второго плана на рынке свободных агентов НХЛ.

В него вошли следующие подписания (без ранжира):

Контракт форварда с – 2 года, кэпхит 4,75 миллиона долларов.

Контракт форварда Мэйсона Марчмента с – 4 года, 4,5 млн долларов;

Контракт форварда Ондржея Каше с «Каролиной» – 1 год, 1,5 млн долларов;

Контракт форварда Ильи Михеева с – 4 года, 4,75 млн долларов;

«Ключевой момент – универсализм Михеева. Он может попасть в топ-6 «Кэнакс», но если даже его роль будет такой же, как в «Торонто», то Брюс Будро получит от него поддержку в атаке из боттом-6, отличную игру в обороне и важную роль в меньшинстве.

Кэпхит может быть немного высоким, но эта способность быть успешным в любых ситуациях должна позволить Михееву довольно быстро доказать свою ценность для новой команды», – говорится в материале.

Контракт форварда с – 5 лет, 5,5 млн долларов;

Контракт форварда Николя Обе-Кюбеля с – 1 год, 1 млн долларов.