«Детройт» подписал 2-летний контракт с Перроном с зарплатой 4,75 млн долларов в год

подписал форварда на 2 года и 9,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит 4,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за , набрав 57 (27+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата. Результат по голам стал для него вторым за карьеру.

В 12 играх плей-офф добавил 13 (9+4) баллов.

В 973 матчах в у Перрона 665 (269+396) очков. В Кубке Стэнли – 104 игры и 61 (24+37) балл. В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

Средняя зарплата хоккеиста по прошлому контракту составляла 4 млн долларов.

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