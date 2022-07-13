«Детройт» подписал 2-летний контракт с Перроном с зарплатой 4,75 млн долларов в год

«Детройт» подписал форварда Давида Перрона на 2 года и 9,5 миллиона долларов.
Средняя зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит 4,75 миллиона долларов.
В минувшем сезоне канадец выступал за «Сент-Луис», набрав 57 (27+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата. Результат по голам стал для него вторым за карьеру.
В 12 играх плей-офф добавил 13 (9+4) баллов.
В 973 матчах в НХЛ у Перрона 665 (269+396) очков. В Кубке Стэнли – 104 игры и 61 (24+37) балл. В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».
Средняя зарплата хоккеиста по прошлому контракту составляла 4 млн долларов.
Годро уходит из «Калгари», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере» на 4 года, Самсонов – в «Торонто». Онлайн рынка свободных агентов НХЛ