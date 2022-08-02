заявил, что тренеры не бьют игроков.

– Бьете ли вы игроков?

– Мы, тренеры, не бьем игроков. Конечно, это исключено и глупо. Это тупик.

Как любые тренеры, мы ругаемся на игроков, иногда наказываем за плохую игру.

– Вашу модель поведения прошлого сезона игроки боялись больше, чем если бы вы кого-то били.

– Потому что последнее место и проигрыши давили. Тяжело поднимать команду из окопов. Любого тренера спросите – они подтвердят. Ты видишь это, чувствуешь. Тишина в раздевалке, нет драйва, хайпа. Я называю это – обосрали на голову.

Надо поднять игроков, где-то развеселить, подбодрить. Все пытаемся это сделать. Сейчас мы работаем и стараемся планомерно войти в новый сезон, – сказал главный тренер .