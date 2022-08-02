Назаров о драках на тренировках «Сочи»: «6-7 звеньев. Они же понимают, что тренеры выбирают. Кто-то уезжает в другую лигу»

высказался о драках на тренировках «Сочи» в межсезонье.

– На предсезонке у «Сочи» было уже три драки ...

– Что такое драка в хоккее? Это эмоции. Просто эмоции.

А в чем разница – человек ударил по лицу рукой или ударил по рукам клюшкой? Это как считается – удар клюшкой или драка? Это нанесение увечий. Что так, что так.

Клюшкой по рукам можно нанести еще больше травму, чем рукой по голове. Потому что там шлем и еще попасть нужно. Оно выглядит красиво. Картинка, что бьешь, а на самом деле больше руку покарябаешь. А вот если ты клюшкой по рукам ударил, то можно руку сломать.

– А когда драки среди своих перед серьезным турниром, это хорошо?

– А как среди своих? Шесть-семь звеньев. Они же понимают, что тренеры выбирают. Кто-то уезжает в другую лигу.

– Это именно из-за этого?

– Безусловно, – сказал главный тренер .